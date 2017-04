ಭುವಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ಶರಣಾದ ಪಂಜಾಬ್

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿತು.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 23:56 [IST]

English summary

In an IPL match on April 17,2017, Sunrisers Hyderabad thrashes Kings XI Punjab by 5 runs. The match played at Rajiv Gandhi International Stadium.