ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಟಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಲಯನ್ಸ್

ಆರಂಭಿಕರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕವರಾರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಚಿಗುರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಗಳ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.

English summary

After loosing 10 wickets within 43 runs range, Gujarat Lions surrendered to Sun Risers Hyderabad by 8 wickets in an IPL match on May 13, 2017.