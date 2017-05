ಐಪಿಎಲ್ 10 : ಗವಾಸ್ಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ XI

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ್ ಛೋಪ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The two veteran commentators of the Indian Premier League (IPL), Sunil Gavaskar and Aakash Chopra have picked their best XI from the IPL 10 season thus far.