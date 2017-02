ಐಪಿಎಲ್ 2017 ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ

ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ 10 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The 10th edition of the Indian Premier League (IPL 2017) Twenty20 tournament will get under way on April 5, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has confirmed.