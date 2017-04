ಐಪಿಎಲ್: ಗಂಭೀರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಾರ್ನರ್

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Sunrisers Hyderabad skipper David Warner on Monday became the player with most number of half-centuries (34) in the Indian Premier League after he scored an unbeaten 70 in their five-run win against Kings XI Punjab in Hyderabad