ರಾಹುಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರೆಸಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

English summary

Former Australia all-rounder Shane Watson on Saturday hinted that he will be opening the innings alongside Chris Gayle in absence of injured skipper Virat Kohli and KL Rahul.