ವಾರ್ನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ XI : ಧೋನಿ ನಾಯಕ, ಸ್ತಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್

ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಪ್ ಎತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ ಟೈಮ್ XI ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Here's my all time #IPL team over the last 10 yrs what's yours @KP24 @MichaelVaughan @robkey612 ? @ProCricketLive https://t.co/bzraIIAoLJ

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Australian spin legend Shane Warne has unveiled his "All-time XI" in the Indian Premier League (IPL) as the Twenty20 tournament entered its 10th edition this year. Here is Warne's "All-time IPL XI".