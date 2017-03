ಆರ್ ಸಿಬಿಗೆ ಎಬಿಡಿ ನಾಯಕ, ಕೊಹ್ಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್!

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ ಸಿಬಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರಾಗಿ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 31, 2017, 14:10 [IST]

English summary

AB de Villiers is likely to lead Royal Challengers Bangalore in the initial phase of Indian Premier League 10 in case Virat Kohli fails to recover from a shoulder injury.