ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೇಗಿ ದಿಂಡಾ!

ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 06ರಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದಿಂಡಾ ಎಸೆತಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾದವು.

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) fast bowler Ashok Dinda tonight (April 6) claimed an unwanted record during the 2nd match of the Indian Premier League (IPL) 2017, against Mumbai Indians (MI).