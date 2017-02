ಆರ್ ಸಿಬಿಗೆ ಆಘಾತ! ತಂಡದಿಂದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹೊರಕ್ಕೆ!

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 10 ಪ್ರಮುಖ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sunday, February 19, 2017, 16:04 [IST]

IPL side Royal Challenger Bangalore have officially parted ways with Australian fast bowler Mitchell starc on the eve of the IPL 2017 auction.