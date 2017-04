ಐಪಿಎಲ್ : ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ದಂಡ

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 16:56 [IST]

English summary

Mumbai Indians (MI) captain Rohit Sharma has been fined 50 per cent of his match fee for showing dissent at an umpire's decision during their IPL 2017 encounter against Rising Pune Supergiant (RPS) here