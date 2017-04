ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಸೂತಕ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ರೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rishabh Pant has joined Delhi Daredevils (DD) hours after performing the last rites of a deceased father, showing character and professionalism amidst the maelstrom of thoughts that may have crossed his mind.