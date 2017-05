ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಏಕೆ? ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಏಕೆ? ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Legendary Australia cricketer and former captain Ricky Ponting is not at all happy with Virat Kohli's performance in the Indian Premier League (IPL) 2017.