ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 23:51 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) and Sunrisers Hyderabad (SRH) both got a point each after their 2017 Indian Premier League (IPL) game was abandoned without a ball being bowled at the M Chinnaswamy Stadium due to rain.