ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹತ್ತಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಸಿರು ಉಳಿಸಿ, ಹಸಿರು ಬೆಳಸಿ ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 16:21 [IST]

English summary

In a unique move to promote usage of public transport in the 'Garden City' of Bengaluru, the Royal Challengers Bangalore (RCB) team on Sunday (May 7) took a ride in the BMTC bus to M Chinnaswamy Stadium for their Indian Premier League (IPL) 2017 match.