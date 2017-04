ಆರು ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇ ಅಫ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ?

ಆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೇರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧವೇ ಕಾರಣ,

Story first published: Friday, April 28, 2017, 13:39 [IST]

English summary

When strength turns into weakness, it is difficult to find solutions. That is what has happened to Royal Challengers Bangalore (RCB) in the ongoing 10th edition of the Indian Premier League (IPL).