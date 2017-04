ಆರ್ ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತ, ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಔಟ್

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.

Royal Challengers Bangalore (RCB) were dealt a huge blow for tonight's (April 18) Indian Premier League (IPL) 2017 match against Gujarat Lions (GL) with South African star batsman AB de Villiers ruled out due to injury.