ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಔಟ್, ಆರ್ ಸಿಬಿಗೆ ಆಘಾತವೋ ಆಘಾತ!

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 15:29 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore's (RCB) star batsman AB de Villiers will miss the opening match of the Indian Premier League (IPL) 2017 tomorrow (April 5) against Sunrisers Hyderabad (SRH).