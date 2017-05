ಐಪಿಎಲ್ ಕಹಿ ನೆನಪು ಮರೆಯಲು ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗಿಳಿದ ಕೊಹ್ಲಿ

ಐಪಿಎಲ್ ಕಹಿ ನೆನಪು ಮರೆಯಲು ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗಿಳಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಸಾಧಿಸಿ, ನಿರಾಳತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 12:51 [IST]