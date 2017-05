ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಮಳೆ ಪ್ರೀತಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೇನು ಗತಿ?

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಭ? ಮಳೆ ನಿಯಮ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

What happens if the Eliminator and Qualifier 2 matches of the Indian Premier League (IPL) 2017 are washed out? To know the answer, read on.