ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾದ ಮುಂಬೈ ವೀರರು!

ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಈಗ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರು ಸೆಲ್ಫಿಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Read in English: Photos from MI's practice session

Story first published: Friday, May 19, 2017, 12:24 [IST]