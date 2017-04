ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 10 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸುತ್ತಿವೆ.

English summary

The 10th edition of the Indian Premier League (IPL) officially got under way with an opening ceremony here in Hyderabad today (April 5).