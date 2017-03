ಐಪಿಎಲ್ 10: ಸೋನಿ ಟಿವಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಕ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್ ) ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರಕರಾದ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬುಧವಾರದಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ

English summary

Sony Pictures Network on Wednesday clarified that there will be no television commentary in Kannada for the coming Tenth Indian Premier League.