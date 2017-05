ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು, ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಮುಂಬೈ

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

CENTURY! We are the FIRST TEAM in T20 history to win 💯 games! 💙💙💙 #CricketMeriJaan #KKRvMI #MI pic.twitter.com/p1PLQo2xsp

English summary

Two times IPL champions Mumbai Indians (MI) reached a new milestone as they became the first team in history to win 100 T20 matches.