ತಮ್ಮನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ ಕೆವಿನ್ ಗೆ ಧೋನಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

English summary

Former India captain MS Dhoni is a picture of concentration on the field but there was a departure when he decided to have a "go" at former Indian Premier League (IPL) teammate Kevin Pietersen.