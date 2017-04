ಐಪಿಎಲ್ 10: ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧೋನಿ

ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ

English summary

Mahendra Singh Dhoni set another record in his illustrious cricket career when he played for Rising Pune Supergiant (RPS) in an Indian Premier League (IPL) 2017 match against Kings XI Punjab (KXIP) here today (April 8).