ಐಪಿಎಲ್ : ಟ್ವೀಟ್ ವಾರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಧೋನಿ

ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Former India captain Mahendra Singh Dhoni may not be leading any side or exploding runs with his bat in the tenth edition of the Indian Premeir League (IPL), but no one can beat the most successful captain in history when it comes to popularity.