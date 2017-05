ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವಾರ್ : 5ನೇ ವಾರವೂ ಧೋನಿಯೇ ಕಿಂಗ್!

ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವಾರ್ 5ನೇ ವಾರವೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

He may not be having a good run in the tenth edition of the Indian Premeir League (IPL), but former India captain Mahendra Singh Dhoni continues to be the most popular cricketer in the ongoing cash-rich league.