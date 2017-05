ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆಯ ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡ

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರಾಗಿ ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಂತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ

Story first published: Monday, May 22, 2017, 17:56 [IST]

English summary

The Indian Premier League (IPL) 2017 finally came to an end after Mumbai Indians defeated Rising Pune Supergiant in the 'Grand Finale' on Sunday (May 21).