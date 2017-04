ಗೇಲ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತ

ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ದೈತ್ಯ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಆರ್ ಸಿಬಿ

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 21:46 [IST]

Chris Gayle and Virat Kolhi's splendid performances helped RCB to score good against Gujarath Lions in IPL Match on April 18, 2017. RCB scored 207 runs in 20 overs thus establishing a record in IPL as a team with highest score so far.