ಐಪಿಎಲ್ 2017: ಪುಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ

ಐಪಿಎಲ್ 2017ರ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಿಂಕ್ಯರಹಾನೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂಡ ಸೆಣೆಸಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಹಾನೆ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

#IPL Match 9 - Here are the Playing XIs of @RPSupergiants & @DelhiDaredevils #RPSvDD pic.twitter.com/L7ldmI9iLk

English summary

Rising Pune Supergiant stand-in captain Ajinkya Rahane won the toss and decided to bowl against Delhi Daredevils in the league match of the Indian Premier League (IPL) 10 here on Tuesday (April 11)