ಹೈಲೇಟ್ಸ್ : ಪುಣೆ ಪಾಲಿಗೆ ನಂಜಾದ ಸಂಜು ಸೆಂಚುರಿ

62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಬ್ಬರದ ಆಟ ನೋಡಿ ಮಂಕಾದ ಪುಣೆ 206ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ 108 ಸ್ಕೋರಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 23:39 [IST]

English summary

Kerala youngster Sanju Samson's maiden T20 century helped Delhi Daredevils (DD) post a mammoth 205/4 against Rising Pune Supergiant (RPS) in an Indian Premier League 2017 match at the Maharashtra Cricket Association Stadium here on Tuesday (April 11).