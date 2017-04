ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಗೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಬಿಡಿ ಎಂಟ್ರಿ

ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಲು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

#IPL Match 8 - Here are the Playing XIs for @lionsdenkxip vs. @RCBTweets #KXIPvRCB pic.twitter.com/UZ8GDzTAbb

Story first published: Monday, April 10, 2017, 19:55 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) skipper Shane Watson won the toss and opted to bat first against Kings XI Punjab (KXIP) here on Monday (April 10)