ಪಂಜಾಬ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಎಬಿಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೆದ್ದರು!

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಗೇಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಬಿಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎನಿಸಿದರೂ ಪಂಜಾಬಿನ ಕಿಂಗ್ ಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಸುಲಭ ಸೋಲು ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 0:49 [IST]

English summary

Kings XI Punjab (KXIP) produced a clinical performance to outclass the Royal Challengers Bangalore (RCB) by 8 wickets in their second game of Indian Premier League (IPL) match at the Holkar Stadium here on Monday (April 10).