ಐಪಿಎಲ್ : ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಕೆಆರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಐಪಿಎಲ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 7ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು, ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ.

#IPL Match 7 - Here are the Playing XIs for @mipaltan vs. @KKRiders #MIvKKR pic.twitter.com/WjYdA1zNvs

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 21:39 [IST]

English summary

Mumbai Indians captain Rohit Sharma won the toss and opted to field first against Kolkata Knight Riders in the match 7 of IPL 2017.