ಕೆಕೆಅರ್ -ಮುಂಬೈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ, ಪಾಂಡ್ಯ, ರಾಣಾ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ಐಪಿಎಲ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಅರ್ -ಮುಂಬೈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅರ್ಧಶತಕ, ರನ್ ಚೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ನಿತಿಶ್ ರಾಣಾ ಮಿಂಚಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 10, 2017, 1:24 [IST]

English summary

Mumbai Indians (MI) scalped an emphatic win against Kolkata Knight Riders (KKR) in the match 7 of the IPL 2017 at the Wankhede Stadium, Mumbai.