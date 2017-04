ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ರಶೀದ್, ವಾರ್ನರ್ ಆಟ ಬೊಂಬಾಟ್!

ಐಪಿಎಲ್ ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘನ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್,ವಾರ್ನರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Sunrisers Hyderabad thrashed Gujarat Lions by 9 wickets in the match 6 of IPL 2017 all thanks to a brilliant bowling performance by Rashid Khan and an unbeaten 76 by captain David Warner.