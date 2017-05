ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 162 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಯಾನದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 21:30 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore won the toss and elected to bat against Delhi Daredevils in their final game of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Sunday (May 14).