ಪಂಜಾಬ್ ಮಣಿಸಿ, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಫುಣೆ

ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 17:12 [IST]

English summary

Rising Pune Supergiant beat Kings XI Punjab by 9 wickets and qualified for IPL playoff after Indian Premier League (IPL) match here on Sunday (May 14).