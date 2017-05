ಸುನಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಅರ್ಧಶತಕ, ಆರ್ ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆ ಜಯ

ಸತತ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ್ದ 159ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು 15.1ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 16:53 [IST]

Kolkata Knight Riders (KKR) beat Royal Challengers Bangalore (RCB) by 6 wickets in their league game of Indian Premier League (IPL) 2017 match here on Sunday (May 7). Sunil Narine helped KKR in run chase with record breaking 50runs in 15 balls.