ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮುಂಬೈ

ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 146ರನ್‌ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 7:58 [IST]

English summary

Table-toppers Mumbai Indians (MI) thrash Delhi Daredevils (DD) by 146 runs to create history. This is the biggest margin of victory in the history of IPL.