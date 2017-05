ಐಪಿಎಲ್ 10: ಆರ್ ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಕಂಡ ಪಂಜಾಬ್

ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) skipper Virat Kohli won the toss and elcted to chase against Kings XI Punjab (KXIP) in the clash of the Indian Premeir League (IPL) here on Friday (May 5).