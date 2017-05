ಐಪಿಎಲ್: ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ

ಐಪಿಎಲ್ 2017ರ 42ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Delhi Daredevils (DD) captain Karun Nair won the toss and elected to field first against Gujarat Lions (GL) in the match 42 of IPL 2017.