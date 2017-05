ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ

ಐಪಿಎಲ್ 2017ರ 42ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ 31 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

Delhi Daredevils (DD) thrashed Gujarat Lions (GL) by 7 wickets to keep their hopes alive of qualifying for the playoffs in the match 42 of IPL 2017.