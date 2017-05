ಯುವರಾಜ್ ಅಬ್ಬರ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 186 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್

ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು. 41 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್‌ ಅಜೇಯ 70 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹೆನ್ರಿಕ್ಯೂಸ್ 25 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.

English summary

Star batsman Yuvraj Singh signalled his return to form with a stylish half century to propel Sunrisers Hyderabad (SRH) to 185/3 against Delhi Daredevils (DD) in an Indian Premier League (IPL) clash at the Ferozeshah Kotla here on Tuesday. (May 2).