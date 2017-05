ರೋಹಿತ್ ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟ, ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅರ್ ಸಿಬಿಗೆ ಸೋಲು

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಆರ್ ಸಿಬಿ 163 ರನ್ ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 1, 2017, 16:14 [IST]

English summary

A disciplined bowling performance from Mumbai Indians (MI) restricted Royal Challengers Bangalore (RCB) to 162/8 at the end of 20 overs. Later Mumbai Indians chased the target by losing 5 wickets, skipper Rohit Sharma top scorer with 56 not out.