ಪುಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಆರ್ ಸಿಬಿಗೆ 158ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 16:17 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) captain Virat Kohli won the toss and elected to field first against Rising Pune Supergiant (RPS) in the match 34 of IPL 2017.