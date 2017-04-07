ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ರಾಜ್ ಕೋಟ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 07: ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ನಾಯಕ ಗೌತ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು, ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2017ರ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ 2-0ರ ಮೇಲುಗೈ ಹೊಂದಿದೆ.
Gujarat Lions: Suresh Raina (captain), James Faulkner, Brendon McCullum, Dwayne Bravo, Aaron Finch, Dwayne Smith, Andrew Tye, Ravindra Jadeja, Dinesh Karthik (wicketkeeper), Dhawal Kulkarni, Praveen Kumar, Ishan Kishan, Pradeep Sangwan, Shivil Kaushik, Shadab Jakati, Jaydev Shah, Jason Roy, Chirag Suri, Basil Thampi, Manpreet Gony, Nathu Singh, Tejas Singh Baroka, Munaf Patel, Akash Deep Nath, Shubham Agarwal. Pratham Singh, Shelley Shaurya.
Kolkata Knight Riders: Gautam Gambhir (captain), Sunil Narine, Shakib Al Hasan, Chris Lynn, Gautam Gambhir, Kuldeep Singh Yadav, Manish Pandey, Suryakumar Yadav, Piyush Chawla, Robin Uthappa (wicketkeeper), Umesh Yadav, Yusuf Pathan, Sheldon Jackson (wicketkeeper), Singh Rajpoot, Trent Boult, Chris Woakes, Nathan Coulter-Nile, Rovman Powell, Darren Bravo, Rishi Dhawan, R Sanjay Yadav, Ishank Jaggi, Sayan Ghosh, Colin de Grandhomme.
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