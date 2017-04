ಗಂಭೀರ್-ಲಿನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಐಪಿಎಲ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ ಲಿನ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 184ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 31 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ತಲುಪಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

English summary

Chris Lynn (93 not out) and Gautam Gambhir (76 not out) set records as Kolkata Knight Riders (KKR) thrashed Gujarat Lions (GL) by 10 wickets in Match 3 of the Indian Premier League (IPL) 2017 here tonight (April 7).