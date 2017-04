ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೆಕೆಆರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಮಳೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rain delayed the toss of the Indian Premier League (IPL) game between Kolkata Knight Riders and Royal Challengers Bangalore at the Eden Gardens here on Sunday (April 23).